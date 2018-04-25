Muş’ta 57. Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen ’57. Alay Vefa Yürüyüşü’ kapsamında, Muş’ta yürüyüş düzenlendi.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program Hacı Şeref Camiinde...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen ’57. Alay Vefa Yürüyüşü’ kapsamında, Muş’ta yürüyüş düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program Hacı Şeref Camiinde kılınan sabah namazı ile başladı. Namazın ardından katılımcılara yarma çorbası ikram edildi. Daha sonra programa katılan gençler ve vatandaşlar, ellerine aldıkları Türk bayrakları ile Muş Şehitliğine yürüdü. Muş şehitliğinde okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duanın ardından program sona erdi.

Programa; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Cem Karoğlu, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, İl Müftüsü Alettin Bozkurt ve kamu kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.