Muş’ta araması bulunan 7 kişi tutuklandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 7 kişi tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda ‘Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası aranması olan 1 şahıs, ‘Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Hırsızlık ve Silahla Tehdit’ suçlarından 4 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘Konut Dokunulmazlığının İhlali’ suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘Basit Yaralama, Tehdit ve Hakaret’ olayından 2 yıl 11 ay aranması bulunan 1 şahıs, ‘Yaralama’ suçundan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ‘Borçlunun Ödeme Şartını İhlali’ suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen 1 şahıs, ‘Mal Beyanında Bulunmamak’ suçundan 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplamda 7 kişi yakalanmıştır. Şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir” denildi.