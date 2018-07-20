MUŞ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:52

Muş’ta aranan şahıslara yönelik operasyon

MUŞ (İHA) – Muş’ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

Muş'ta aranan şahıslara yönelik operasyon
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MUŞ (İHA) – Muş’ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda; ‘Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık’ suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, ‘hırsızlık’ suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, ‘basit yaralama’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs, ‘Kamu Malına Zarar Verme’ suçundan aranan başka bir şahıs, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan aranan bir kişi ve yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 22 şahıs ile yasadışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 30 Pakistan ve 57 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 87 yasadışı göçmen yakalandığı belirtildi. Şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldığı bildirildi.
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