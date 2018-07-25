Muş’ta buğday satışı başladı

Muş’ta 28 bin buğday ve arpa çiftçisi tarafından 1 milyon 375 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen 450 bin ton buğday, hasadının yapılmasının ardından tüccarlara satılmaya başlandı.Kentteki 28 bin buğday ve arpa çiftçisi tarafından...

Muş’ta 28 bin buğday ve arpa çiftçisi tarafından 1 milyon 375 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen 450 bin ton buğday, hasadının yapılmasının ardından tüccarlara satılmaya başlandı.

Kentteki 28 bin buğday ve arpa çiftçisi tarafından hasadı tamamlanan buğdayın satışı da başladı. Buğday satın alan tüccarlardan Mehmet Uslu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) bu yıl alımlara henüz başlamadığını, bu nedenle vatandaşların da ürünlerini kendilerine sattığını söyledi. Her yıl Muş’ta buğday alım satımı yaptığını dile getiren Uslu, "Bu yıl geçen yıllara oranla buğday ekiminde oldukça artış yaşandı. İlimizde buğday hasadı yeni başladı. Verimler geçen yıla göre çok iyi durumda, ama kalite olarak az düşme var. Ancak yüzde 60 civarında bir artış söz konusu. İyi ve temiz buğday 950 liraya çıkabiliyor. Aldığımız buğdayları başta Diyarbakır, Batman, İskenderun, Erzurum ve Şanlıurfa olmak üzere çevre illere gönderiyoruz. Günde yaklaşık 3 ton buğday alıyoruz, ancak sevkiyat için araç bulmakta sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Buğday satın alan tüccar Levent Subaşı ise, "Bu bölgede buğday ve arpa alımı yapıyoruz. Muş’ta fabrika olmadığından dolayı aldığımız ürünleri Elazığ, Diyarbakır, Kızıltepe, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon’daki fabrikalara gönderiyoruz" diye konuştu.