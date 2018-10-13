Muş’ta deprem tatbikatı

Muş’ta Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince "13 Ekim Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü" dolayısıyla deprem tatbikatı yapıldı.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal...

Muş’ta Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince "13 Ekim Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü" dolayısıyla deprem tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından kentteki Sunay Mahallesi’nde bulunan bir metruk binada gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6.1 şiddetinde meydana gelen depremde, iki vatandaş göçük altında kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaralıların yerini tespit ederek, çalışmalar başlatıp göçük altından çıkardı. Olay yerinde bulunan UMKE ekipleri de, depremzedelere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, sedyeye konularak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Gerçekleştirilen tatbikat ile ilgili açıklamalarda bulunan AFAD Şube Müdürü Maşallah Yıldız, “Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun onayı ile 1989 yılında başlamıştır ve 13 Ekim günü olarak belirlenmiştir. Bunun için AFAD olarak; ‘afet olduktan sonra ne yapacağız? sorusu yerine, afet olmadan önce neler yapacağız?’ sorusuna özel önem ve ağırlık veriyor, çalışmalarımızı da yoğunlukla bu yönde yürütüyoruz” dedi.