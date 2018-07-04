Muş’ta eğitim yatırımları sürüyor

Muş Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, kentte 671 derslikli 93 ilkokul/ortaokul, 128 derslikli 6 ortaöğretim binası, 840 öğrenci kapasiteli 5 ortaöğretim pansiyonu, 5 spor salonu, 65 daireli lojman ve 1 atölye binası inşaatının devam ettiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, merkezde yapımı devam eden okul ve pansiyon inşaatlarında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmaları devam eden 16 derslikli Karşıyaka İlkokulu, Suvaran köyündeki 5 derslikli ilkokul, Şenova köyündeki 5 derslikli ilkokul ve Yaygın Kardeşler köyündeki 5 derslikli okul inşaatlarında incelemelerde bulunan İlci, il genelinde derslik ihtiyacının asgariye indirilmesi, modern sistemlerle donatılmış eğitim yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Çocukların daha iyi ortamda eğitim görmeleri için inşaatlarda çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden İlci, "2018 yılı inşaatı devam eden toplam 671 derslikli 93 ilkokul/ortaokul ve 128 derslikli 6 ortaöğretim binası, 840 öğrenci kapasiteli 5 ortaöğretim pansiyonu, 5 spor salonu, 65 daireli lojman ve 1 atölye binası inşaatı devam etmektedir. İl genelinde yapımı devam eden ve yeni yatırım programına alınan eğitim yatırımları; modern okul binaları, bünyesinde laboratuvarları, kütüphanesi, çok amaçlı salonları ile derslik ihtiyacının asgariye indirilmesi ve ikili eğitim yapan okulların normal eğitime geçmesi için okul binası, öğrencilerin barınma sorununu ortadan kaldıracak. Öğrenciye ev ortamı sunacak pansiyonların, öğrencilerin boş zamanlarında sosyal aktiviteler yapmak için spor salonları, meslek liselerinde öğrencilerin uygulamalı eğitim yapmaları için atölyeler ve öğretmenlerin barınma sorununu ortadan kaldırmak için lojman yapım işleri tüm hızıyla devam ediyor. Temel hedefimiz, ilimizde eskimiş olan eğitim altyapısını yenileyerek çağımızın gerektirdiği nitelikli eğitim imkânlarına bütün ilimizin kavuşmasını sağlamaktır" dedi.