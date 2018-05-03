Muş’ta FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3’ü muvazzaf asker 6 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik çeşitli illerde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Muş Hava Meydan Komutanlığında görevli bir astsubay, Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş, 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığında görevli bir uzman çavuş, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen bir kişi ve sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan iki kişi olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.