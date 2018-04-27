Muş’ta “Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak” konulu sunum yarışması

Muş’taki Şehit Davut Karaçam Anadolu İmam Hatip Lisesinin koordinatörlüğünde “Ortaokullar Arası Hz. Muhammed’i Doğru Anlamak” konulu sunum yarışması düzenlendi.

Şehit Davut Karaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Muş Öğretmenevinde düzenlenen yarışma, 6 farklı okuldan öğrencilerin katılımlarıyla yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yarışma, Şehit Davut Karaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Göregen’in konuşmaları ile devam etti. Yarışmanın amacı ile ilgili bilgiler veren Müdür Göregen, katılım sağlayan öğrencilere teşekkürlerini ileterek, başarılar dileğinde bulundu.

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ise, yarışmanın öneminden bahsederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Yarışmaya katılım sağlayan öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Müdür İlci, “Bu güzel yarışma için katılım sağlayan 6 okulumuza teşekkür ediyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan, ‘Yeryüzünün Efendisi, Kainatın Efendisi’ olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimizi anlamak, O’nun hayatını doğru yorumlamak ve hayatını yaşamımıza aktarmaya yönelik yapılan bu yarışmalar, hayati bir öneme sahiptir, çok değerlidir. Bu yarışmanın düzenlenmesinde emek veren, gayret gösteren, katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müdür İlci’nin konuşması sonrasında, öğrenciler hazırlamış oldukları sunumları ile hünerlerini sergilediler. Yarışma kapsamında jüriler tarafından belirlenen sonuçlara göre; 100. Yıl Zafer Ortaokulu öğrencisi Zeynep Sümeyye Arslan birinci, Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ümmü Gülsüm Samurkaş ikinci, Alparslan Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Koray Mergen üçüncü oldu.

Gerçekleştirilen yarışma, başarılı öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve ardından hatıra fotoğrafının çekinilmesiyle sona erdi.