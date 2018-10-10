Muş’ta ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın başkanlığında 2018 yılı beşinci ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı yapıldı.

Muş Valiliğinin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, bölge müdürleri, ilçe belediye ve belde belediye başkanları ile kamu kurum müdürleri katıldı. Toplantı öncesi yakın zamanda hayatını kaybeden hayırsever Muşlu iş adamı Metin İlci için dua edilmesinin ardından açılış konuşmasını yapan Vali Aziz Yıldırım, “Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması esnasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon, işbirliği ve yardımlaşmanın arttırılması, kaynakların daha etkin, verimli, tasarruflu kullanılması ve yatırımların daha hızlı gerçekleştirilmesinde koordinasyon toplantıları büyük katkılar sağlamaktadır. İlimiz, yatırım programında yer alan projelerin toplam bedeli 3 milyar 22 milyon 937 bin 8 TL, projelerin önceki yıllar harcaması 794 milyon 987 bin 862 TL, yatırım projelerinin 2018 yılı ödeneği ise 855 milyon 527 bin 60 TL’dir. Genel toplamda yatırımlarımız için 2018 yılı Ekim ayına kadar 313 milyon 735 bin 110 TL harcama yapılarak, yüzde 37 oranında nakdi gerçekleşme ve yüzde 56 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2018 yılı Ekim ayına kadar tamamlanan yatırım proje sayısı 247, devam eden proje sayısı 273, ihale aşamasındaki proje sayısı 24 ve başlanmayan proje sayısı ise 213 adettir” dedi.

“Çalışmalarımıza hız verip hedefimize ulaşmalıyız”

Kentteki yatırım faaliyetlerine değinerek, bu yıl kış mevsiminin erken geleceğini hesaplayarak inşaat çalışmalarına hız verip hedefe ulaşılması gerektiğini belirten Vali Yıldırım, “Yatırımlar 2018 yılı ödeneği bakımından sektörel bazda değerlendirildiğinde; ulaştırma sektörü 297 proje ve 309 milyon 921 bin 509 TL ödeneği ile birinci sırada, diğer kamu hizmetleri sektörü 98 proje ve 236 milyon 524 bin 543 TL ödeneği ile ikinci sırada, eğitim sektörü 159 proje ve 132 milyon 354 bin 340 TL ödeneği ile üçüncü sırada yer almaktadır. Yatırımcı kuruluşlar 2018 yılı ödeneği bazında değerlendirildiğinde ise; DSİ 17. Bölge Müdürlüğü 40 proje ve 949 milyon 41 bin 410 TL ödeneği ile birinci sırada, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 14 proje ve 432 milyon 647 bin TL ödeneği ile ikinci sırada, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü 18 proje ve 395 milyon 616 bin 560 TL ödeneği ile üçüncü sırada yer almaktadır. Yatırımcı kuruluşlar 2018 yılı harcamaları bakımından da; İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 106 milyon 811 bin 201 TL ile birinci sırada, İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü 32 milyon 253 bin 915 TL ile ikinci sırada, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü 26 milyon 78 bin 460 TL ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bu yıl kışın erken geleceğini hesaplayarak inşaat çalışmalarımıza hız verip hedefimize ulaşmalıyız. Hedefe ulaşmak için yatırımlarımızı biraz daha hızlı takip edelim. Toplantının, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle, emeği geçenlere teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

Toplantı, kurumların brifing sunumlarının ardından, katılımcıların görüş ve önerileriyle sona erdi.