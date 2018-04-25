MUŞ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:29

Muş’ta imza ve söyleşi gününün 7’ncisi düzenlendi

Yazar Ali Haydar Haksal, yedincisi düzenlenen imza ve söyleşi gününde Muşlu öğrencilerle bir araya geldi.Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından...

Muş'ta imza ve söyleşi gününün 7'ncisi düzenlendi
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Yazar Ali Haydar Haksal, yedincisi düzenlenen imza ve söyleşi gününde Muşlu öğrencilerle bir araya geldi.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yazarları Eserleri İle Tanıyalım” projesi kapsamında, imza ve söyleşi gününün yedincisi düzenlendi. Muş Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen ve Yazar Ali Haydar Haksal’ın konuk olduğu programa; öğretmenler ile 450’ye yakın öğrenci katıldı. Salonu dolduran öğrencilere hitaben burada bir konuşma yapan Yazar Ali Haydar Haksal, kendi hayatından bahsederek, öğrencilere çeşitli tavsiye ve önerilerde bulundu. Konuşmasının devamında okumanın önemine de dikkat çeken Yazar Haksal, öğrencilerin merak ettiği soruları da cevapsız bırakmadı. Bingöllü olduğunu konuşmasında dile getiren Yazar Haksal, “Hemen şurada yanı başınızda, çok uzak değil Bingöllüyüm. Bizim yaşadığımız dönemin şartlarıyla, bugün ki şartlar arasında dağlar kadar fark var. Siz çok daha büyük imkanlara sahipsiniz. Bizim asla hayal edemeyeceğimiz büyük imkânlara sahipsiniz. Siz genç kuşak geleceğin insanısınız. Biz artık belli bir yaşa geldik, belli bir zamana eriştik, bundan sonra yapacaklarımız, edeceklerimizi neredeyse tamamlamış bulunuyoruz. Yazı hayatındayız, kitaplar yazıyoruz, gazetelerde, dergilerde yazılar yazıyoruz” şeklinde konuştu.

Yedincisi düzenlenen imza ve söyleşi günü programı karşılıklı yapılan konuşmalar sonrasında, Yazar Haksal’ın öğrencilere dağıtılan eserlerini imzalaması ve hatıra fotoğrafının çekinilmesiyle sona erdi.
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