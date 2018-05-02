Muş’ta koordinasyon toplantısı

Muş Belediyesi tarafından yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarının koordineli ve hızlı bir şekilde yapılması için Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında paydaş kurum ve yüklenici firma yetkilileri ile toplantı gerçekleştirildi.Belediye...

Muş Belediyesi tarafından yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarının koordineli ve hızlı bir şekilde yapılması için Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında paydaş kurum ve yüklenici firma yetkilileri ile toplantı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Feyat Asya; VEDAŞ, Telekom, Doğalgaz, alt ve üst yapı projelerinin yüklenici firma yetkilileri ile bir araya geldi. Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evinden gerçekleştirilen toplantıda kent genelinde ve özellikle İstasyon Caddesi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili durum değerlendirmesi yapıldı. Teknik personellerin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Asya, şehrin en işlek caddesi konumunda olan Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi’nde uygulanmakta olan üstyapı projesinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Vatandaşların ve esnafların mağdur olmaması için çalışmaların koordineli bir şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Asya, projenin etap etap tamamlanacağını söyledi. Başkan Asya, “Malumunuz vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı İstasyon Caddesi’nin üstyapı projesini başlattık. Şehrimizin çehresini değiştirecek projeyi hızlı bir şekilde uygulamak için hepimize önemli görevler düşmektedir. Proje kapsamında mevcut yol ve kaldırımlar yaklaşık 1 metre kazılmakta. Tabi bu çalışmalar sırasında yıllar önce döşenen hatlar projenin ilerlemesinde ciddi engel teşkil etmektedir. Eski hatların değişimi ve daha düzenli bir konuma getirilmesi için burada bulunan paydaşlarımız ile birlikte koordineli çalışmamız gerekiyor. Vatandaşları mağdur etmemek için bu konuda adeta seferber olmalıyız. Çalışmalar etap etap yapılacak. Şu anda belediye hizmet binaları önünden polisevine kadar kazı yapılmış. Buradaki döşeme çalışmalarını hızlı bir şekilde yapmak için tüm kurumların bu bölgedeki hatlarını kontrol etmesi gerekiyor. Önümüz açıldıkça yükümüz hafifleyecek. Çalışmaları etap etap yapacağımız için tamamlanan bölgeleri kullanıma açarak vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamasını sağlayacağız. Sizlerden ricam elbirliği yaparak başarılı bir çalışma ortaya çıkaralım” dedi.

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından toplantı, katılımcıların fikir ve önerilerinin görüşülmesi ile sona erdi.