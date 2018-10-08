Muş’ta lahana hasadı

Muş’ta nisan ve mayıs aylarında ekimi yapılan lahananın hasadı sürüyor.Bağlar Mahallesi’nde çiftçilik yapan vatandaşlar, kendilerine ait olan veya kiraladıkları tarlalarda sabahın erken saatlerinde hasat çalışması yaparak, lahanaları...

Muş’ta nisan ve mayıs aylarında ekimi yapılan lahananın hasadı sürüyor.

Bağlar Mahallesi’nde çiftçilik yapan vatandaşlar, kendilerine ait olan veya kiraladıkları tarlalarda sabahın erken saatlerinde hasat çalışması yaparak, lahanaları tezgahlara ulaştırmaya çalışıyor. Bu yıl havanın aşırı sıcak olmasından ötürü lahanalarda çürümelerin meydana geldiğini belirten çiftçilerden Recep Çiçek, “Bu yıl havanın aşırı sıcak olmasından dolayı lahanalarımızda aşırı çürüme oldu. Çürümeden dolayı tarlaya alıcı geldiği zaman çürükleri görünce, ürünlerimizi satmada sıkıntı yaşıyoruz. Muş’ta bir pazar olmadığı için satışlarda yine sıkıntı yaşıyoruz. Diyelim ki 10 bin baş lahanamız var, bundan 5-6 bin tanesini ancak satabiliyoruz” dedi.

Pazarlama konusunda çiftçiye destek çıkılmasını isteyen Çiçek, “Gübreyi 70-80 TL’ye alıyorduk, bu yıl 170 TL’ye çıkmış. Devletten bu konularda bir katkı bekliyoruz. En azından pazarlama konusunda bize destek çıkarlarsa, memnun oluruz” şeklinde konuştu.

“Bu zararla masraflarımızı karşılayamıyoruz”

Kiraladığı tarlada lahana yetiştiriciliği yapan Adnan Kartal ise “Mayıs ayında ekimini yaptığımız ürünümüzün masrafını çıkaramıyoruz. Gübre pahalı olmuş, mazot pahalı olmuş. 10 dönümde 5 bin baş çıkıyorsa, yarısı bozulmuş yarısı kalmış. Bu zararla masraflarımızı karşılayamıyoruz” diye konuştu.