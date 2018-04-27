Muş’ta ‘Lale Vadisi Parkı’ hizmete açılıyor

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptırdıkları Lale Vadisi’nin açılış törenine tüm vatandaşları davet etti

Karni Deresi Rekreasyon Projesi kapsamında yapım çalışmaları tamamlanan Lale Vadisi Parkı için 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 13.00’te açılış töreni düzenlenecek. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve protokol üyelerinin katılımı gerçekleştirilecek törenle Muş’un en büyük sosyal aktivite merkezi hizmete açılacak. Muş Belediyesinin vizyon projesi olan Lale Vadisi Parkı’nı hizmete sunmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, tüm vatandaşları bu mutluluğa ortak olmaya davet etti. 25 Kasım 2015 tarihinde yoğun bir katılımla Karni Deresi Rekreasyon Projesinin startını verdiklerini anımsatan Başkan Asya, geçen süre zarfında yoğun bir çalışmanın yapıldığını ve bunun sonucunda güzel bir eserin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Muş’un yeşil alan sorununun, uygulanan proje ile önemli ölçüde giderildiğini kaydeden Başkan Asya, “Karni Deresi Rekreasyon Projesi kapsamında yürüttüğümüz çalışmanın neticesinde şehrimizin nefes alabileceği modern bir alanı halkımızın hizmetine sunmayı başardık. Atıl halde bulunan Karni Deresi çevresinde uyguladığımız proje ile cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal alanını Muş’a kazandırdık. Yaklaşık 90 bin metrekare alan üzerine kurduğumuz parkın içerisinde kafeteryalar, çocuk oyun alanları, kamelyalar, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor oyun alanları, halı saha, basketbol sahası, havuz, büfeler, anfi-tiyatro yer almaktadır. Bu yıl kış mevsimin ilimizde yaşanmamasından dolayı vatandaşlarımız yaklaşık 2 aydır bu tesisimizden istifade etmeye başladı. Bu süre içerisinde bizleri ziyadesi ile mutlu eden geri dönüşler oldu. İnşallah yapacağımız hizmetlerle halkımızı daha da memnun etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Başbakan Yardımcımız Fikri Işık, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 13.00’te Lale Vadisi Parkı’nda gerçekleştireceğimiz açılış törenine tüm halkımız davetlidir. Tüm hemşehrilerimizi bu mutluluğu birlikte yaşamaya bekliyoruz” dedi.