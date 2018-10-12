MUŞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 15:11

Muş’ta “Osmanlının Kurucu Ataları: Ertuğrul Gazi ve Osman Bey” semineri

Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ), “Osmanlının Kurucu Ataları: Ertuğrul Gazi ve Osman Bey” konulu seminer düzenlendi.Muş Alparslan Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...

Muş'ta 'Osmanlının Kurucu Ataları: Ertuğrul Gazi ve Osman Bey” semineri
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Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ), “Osmanlının Kurucu Ataları: Ertuğrul Gazi ve Osman Bey” konulu seminer düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun M. Emecen’in konuk olduğu seminere; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdüllatif Tüzer, Genel Sekreter Harun Demir ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun M. Emecen, seminere katılım sağlayan tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karşılıklı görüşmelerin yapıldığı seminer, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat tarafından Emecen’e plaket takdimi ve ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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