MUŞ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:03

Muş’ta oyların yeniden sayımı tamamlandı

AK Parti Muş İl Başkanlığı tarafından yapılan itiraz üzerine kette geçtiğimiz cuma günü başlayan oy sayımı tamamlandı.

Muş'ta oyların yeniden sayımı tamamlandı
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AK Parti Muş İl Başkanlığı tarafından yapılan itiraz üzerine kette geçtiğimiz cuma günü başlayan oy sayımı tamamlandı.

Muş’un Varto, Bulanık, Malazgirt, Korkut ve Hasköy ilçelerinde AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine başlatılan tüm oyların yeniden sayılması işlemi tamamlandı. Sayımın ardından AK Parti ile HDP arasında daha önce 380 olan fark 236’ya düştü. Ancak AK Parti’nin 1, HDP’nin ise 3 milletvekili kazandığı dağılımda bir değişiklik olmadı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından merkez ilçedeki oyların yeniden sayılmasıyla ilgili yapılan itiraz YSK tarafından reddedilirken, yapılan sayımlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminde 788 sandıkta 189 bin 545 seçmen oy kullandı. Kullanılan oylardan Recep Tayyip Erdoğan 70 bin 612, Selahattin Demirtaş 97 bin 855, Meral Akşener 2 bin 705, Muharrem İnce 10 bin 939, Temel Karamollaoğlu bin 384, Doğu Perinçek 210 oy alırken, 5 bin 840 oy da geçersiz sayıldı. Milletvekili seçimlerinde ise 788 sandıkta 189 bin 275 seçmen oy kullandı. Kullanılan oylardan HDP 101 bin 744, AK Parti 58 bin 265, MHP 6 bin 593, HÜDA-PAR 2 bin 784, Vatan Partisi 391, CHP 3 bin 661, Saadet Partisi bin 664, İYİ Parti 7 bin 935 oy alırken, 6 bin 238 oy ise geçersiz sayıldı. 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin resmi olmayan sonuçlarına göre Muş’ta AK Parti 1, HDP ise 3 milletvekili çıkardı.
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