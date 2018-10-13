Muş’ta su sporları şenliği

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) organizasyonuyla “Su Sporları Şenliği” düzenlendi.Muş’taki Tarihi Murat Köprüsü’nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesinin...

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) organizasyonuyla “Su Sporları Şenliği” düzenlendi.

Muş’taki Tarihi Murat Köprüsü’nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) organizasyonuyla “Su Sporları Şenliği” düzenlendi. Rafting, kano ve müzik şöleninin yer aldığı şenliğe; Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Şenlikte katılımcılar kano ve rafting heyecanı yaşarken, müzik şöleniyle eğlencenin tadını çıkardılar.

Şenlikle ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, “Bu etkinliğimizin inşallah önümüzdeki senelerde ikincisini, üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Buradaki amacımız; gençlerimizin, sporcularımızın sadece ön planda olan ve karada yapılan sporların yanı sıra sudaki sporları da bilmeleri, tanımalarıdır. Bu anlamda da sporcu yetiştirip ilimizi hem ulusal hem de uluslararası arenada temsil etmeyi planlıyoruz” dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinden Fidan Güllü ise, “Osmaniye’den geliyorum. İlk defa rafting yapıyorum. Muş’ta olacağını hiç tahmin etmemiştim. Güzel ve çokta hoşuma gitti” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Enes Güler de, “Muş’ta ilk defa böyle bir faaliyete denk geliyoruz. İlk defa Muş’ta böyle bir şey görüyorum. Kanoya ilk defa bindim, raftingi ilk defa yaptım. Böyle bir şeylerin olması bizim açımızdan çok iyi” ifadelerini kullandı.