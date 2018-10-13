MUŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:59

Muş’ta su sporları şenliği

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) organizasyonuyla “Su Sporları Şenliği” düzenlendi.Muş’taki Tarihi Murat Köprüsü’nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesinin...

Muş'ta su sporları şenliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) organizasyonuyla “Su Sporları Şenliği” düzenlendi.

Muş’taki Tarihi Murat Köprüsü’nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesinin (MŞÜ) organizasyonuyla “Su Sporları Şenliği” düzenlendi. Rafting, kano ve müzik şöleninin yer aldığı şenliğe; Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Şenlikte katılımcılar kano ve rafting heyecanı yaşarken, müzik şöleniyle eğlencenin tadını çıkardılar.

Şenlikle ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, “Bu etkinliğimizin inşallah önümüzdeki senelerde ikincisini, üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Buradaki amacımız; gençlerimizin, sporcularımızın sadece ön planda olan ve karada yapılan sporların yanı sıra sudaki sporları da bilmeleri, tanımalarıdır. Bu anlamda da sporcu yetiştirip ilimizi hem ulusal hem de uluslararası arenada temsil etmeyi planlıyoruz” dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinden Fidan Güllü ise, “Osmaniye’den geliyorum. İlk defa rafting yapıyorum. Muş’ta olacağını hiç tahmin etmemiştim. Güzel ve çokta hoşuma gitti” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Enes Güler de, “Muş’ta ilk defa böyle bir faaliyete denk geliyoruz. İlk defa Muş’ta böyle bir şey görüyorum. Kanoya ilk defa bindim, raftingi ilk defa yaptım. Böyle bir şeylerin olması bizim açımızdan çok iyi” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku