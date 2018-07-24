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24 Temmuz 2018 Salı 11:12

Muş’ta terör operasyonu: 4 tutuklama

Muş’ta PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Muş'ta terör operasyonu: 4 tutuklama
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Muş’ta PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan haklarında kesinleşmiş ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezaları bulunan 4 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir. ’PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası’ yaptığı tespit edilen bir kişi de yakalanmış ve yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır" denildi.
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