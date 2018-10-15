Muş’ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, şahıslar hakkında ‘Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.
Muş’ta terör operasyonu: 8 gözaltı
Muş’ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.