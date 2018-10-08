Muş’ta terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Malazgirt ilçesinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Muş’ta terör propagandası yapmaktan 10 kişi gözaltına alındı
Muş’ta terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.