MUŞ:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:32

Muş’ta tespit edilen sığınak, içerisindeki malzemelerle imha edildi

Muş’ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin tespitine yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar kapsamında tespit edilen sığınak ve içerisindeki malzemeler imha edildi.

Muş'ta tespit edilen sığınak, içerisindeki malzemelerle imha edildi
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Muş’ta PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin tespitine yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonlar kapsamında tespit edilen sığınak ve içerisindeki malzemeler imha edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyet ve eylemlerinin tespitine yönelik yapılan operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Varto ilçesi Kaynarca köyü kırsalında PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait sığınak bilgisi alınması üzerine 9 Ekim 2018 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca arazide arama-tarama faaliyeti yapılmıştır. PKK/KCK mensupları tarafından daha önceden kullanıldığı tespit edilen bir adet sığınak içerisinde; piknik tüpü, konserve, pil ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak ve ele geçirilen malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.
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