Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında; metruk binalar, ağaçlık alanlar, okul önleri ve umuma açık yerlerde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan araç içerisinde bulunan bir şahıstan 2 parça halinde 404.24 gram toz esrar maddesi, bir şahsın üzerinden 3 parça halinde 3 gram metamfetamin ile 9 gram esrar maddesi, bir kişiden 3 parça halinde 4 gram esrar maddesi, bir başka şahıstan 2 gram esrar maddesi, bir şahsın üzerinde de 1 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplam 419.24 gram esrar, 4 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. 5 şahıs hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan’ suçundan işlem yapılmıştır” denildi.
Muş’ta uyuşturucu operasyonu
Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.