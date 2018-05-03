Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında; metruk binalar, ağaçlık alanlar, okul önleri ve umuma açık yerlerde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Durdurulan araç içerisinde bulunan bir şahıstan 2 parça halinde 404.24 gram toz esrar maddesi, bir şahsın üzerinden 3 parça halinde 3 gram metamfetamin ile 9 gram esrar maddesi, bir kişiden 3 parça halinde 4 gram esrar maddesi, bir başka şahıstan 2 gram esrar maddesi, bir şahsın üzerinde de 1 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplam 419.24 gram esrar, 4 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. 5 şahıs hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan’ suçundan işlem yapılmıştır” denildi.