Muş’ta uyuşturucu operasyonu

Muş’ta uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “İlimizde ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 9 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası ile aranan şahıs, narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca, durdurulan bir otobüste, bir şahsın üstünden 3 parça halinde toplam 4.26 gram eroin maddesi ile 2 adet methadone hap, durdurulan başka bir araçtaki iki şahsın üstünde ise 1 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Haklarında adli işlem yapılan şahıslar, serbest kalmıştır. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, uyuşturucu kullanımını özendirmek ve uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile mücadelemiz en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.