Öğretmeninin aldığı müzik çalarla şarkı yarışmasında birinci oldu

Muş’taki Anadolu imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen ’Arapça Şarkı’ yarışmasına öğretmeninin aldığı müzik çalarla hazırlanarak Türkiye’nin güzelliklerini anlatan Arapça şarkıyla il birincisi olan 6. sınıf öğrencisi Resul Asatekin, hem hayvanlara bakıyor hem de anne babasına yardımcı oluyor.

Muş’un Hasköy ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda taşımalı sistemle eğitim gören 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Resul Asatekin ve arkadaşı Seyfullah Saygı, Milli Eğitim Bakanlığı Din İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Arapça şarkı yarışmasında il birincisi oldu. Muş’u Ankara’daki Arapça şarkı yarışmasında temsil edecek olan Resul Asatekin, köyde hem anne babasına yardım ediyor hem de Arapça, Kürtçe ve Türkçe şarkı söylüyor. Dedesinin hayvanlarını otlatan ve babasına yardımcı olan Resul’ün hayali ise ileride doktor olabilmek. Ankara’daki yarışmada Muş’a birincilik kazandırmak için heyecanla bekleyen Resul, okuluna yeni bir başarı kazandırmayı hedefliyor.

Resul’ün evde her işe koştuğunu anlatan babası Vedat Asatekin, "Resul, Hasköy’de ortaokula gidiyor. Muş’ta Arapça şarkı yarışmasına girdi ve il genelinde birinci oldu. 81 il arasında Ankara’da yapılacak olan yarışmada da inşallah sonucu iyi çıkar. Resul’ün devlet memuru olmasını istiyorum. Onun da hayali doktor olmak. Biz hangi işe gitsek, Resul’e de gel desek gelir. Elinden gelen gayreti gösteriyor. Hayvan otlatıyor, hayvanlar otlamaktan döndüğü zaman onları eve getiriyor, bahçe sulama, çapa gibi işlere geliyor. Resul çok çalışkan" dedi.

"Gerekirse evimi satar yine Resul’ü okuturum"

Resul’ün okumasını istediğini ifade eden Vedat Asatekin, "Resul okumak istiyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Maddi imkanlarımız dört dörtlük değil. Evimi de satarım, okursa onu okuturum. Devletin de bize destek olmasını, el uzatmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmeninin aldığı müzik çalarla birinci oldu

Öğretmeninin kendisine aldığı müzik çalarla her yerde yarışmaya hazırlandığını anlatan Resul Asatekin de, "Hasköy Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda okuyorum. İlk önce Din İşleri Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip ortaokulları arasında düzenlenen yarışmaya katıldım. Hocam bana şarkımı verdi. Öğretmenim bana; ’yapabilirsin, kazanabilirsin’ diyerek moral verdi. Ben de okudum, ezberledim. Hepsini iyice çalıştım evde, her yerde söyleyerek ilde birinci oldum. Öncelikle ilde birinci olduktan sonra hedefimi belirledim. Önce dedim bölgede, daha sonra da Türkiye’de birinci olmak istiyorum. Okulda, evde, arabada her zaman çalışıyorum. Taşımalı olarak eğitim görüyorum. Okuldan gelirken babama, anneme, dedeme yardım edip, inekleri otlatıyorum. Sonrada ahırda çalışıyorum, ineklere bakıyorum. Hedefim doktor olmak" şeklinde konuştu.