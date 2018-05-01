Organik çileğe kadın eli değdi

Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün çiftçilere yönelik başlattığı "Tarımsal Yayım ve Geliştirme" projesi kapsamında kadın çiftçiler, organik çilek üretimine büyük rağbet gösteriyor.

2013 yılında başlatılan ‘Çilek Yetiştiriciliği’ projesine ilgi gösteren kadınlar, çilek üretimi yaparak kendi hayatlarını sürdürüyor. Bu yıl 300 çiftçinin başvuru yaptığı çilek yetiştiriciliği talebine, 200 bahçe şartı uygun görülerek proje onaylaması yapıldı. Bahçeyi çilek dikimi için hazır hale getiren Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, ilerleyen günlerde çilek dikimi gerçekleştirecek.

"Kadın elinin değdiği her şey çok güzeldir"

Çilek ekimi için müracaatta bulunduğunu kaydeden Beyiye Sayhan, "Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne çilek ekimi için başvurduk. Hem tarım müdürlüğü ekipleri hem de biz birbirimize destek vererek, beraber el ele verip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çokta güzel yaptığımızı keşfettim. Özellikle kadın eli değdiği için çok güzel diye düşünüyorum. Kadın elinin değdiği her şey çok güzeldir" dedi.

"2018’de 600 ton çilek üretimi bekliyoruz"

Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sami Akhan da, çiftçilerin hiçbir masrafı olmadan köylerinde kendi istihdamlarını sağlamak amacıyla projeyi yürüttüklerini söyledi. 2018 yılı içerisinde 600 ton çilek üretimi beklediklerini ifade eden Akhan, "2018 yılı içerisinde ilimizde ‘Sebzeciliği Geliştirme’ projesi kapsamında çilek bahçelerini tesis etmeye başladık. İlimizde 200 dekar alanda, 200 çiftçiye birer bahçe olmak üzere 200 adet bahçe kurmayı hedeflemekteyiz. Bu bahçelerin maliyeti yaklaşık 470 bin lira civarındadır. Dekardan en az 3 ton verim beklemekteyiz. Yaklaşık olarak bu da ilimizin bütçesine 2 milyon TL civarında bir katkı sunmasını bekliyoruz. Daha önce denemelerini kurup başarılı olduğumuz bu çilek fidesini, albion yediveren çilek fidesini ilimizde bu sene 200 bahçe tesis ederek en azından çiftçilerimizi, köylümüzü köyünde istihdam etmeye bir nebze olsun katkıda bulunmak gayesiyle oluşturuyoruz. Bu bahçelerde çiftçilerimiz evvela bahçelerin seddelerini hazırlamaktadır. Seddelerin hazırlanmasından sonra biz damlama sulama sistemlerini çekmekteyiz. Damlama sulamalarından sonra malçlamasını yapıp, üzerine fideleri ekecek şekilde poşetlerin yerini hazır ediyoruz ve daha sonra getirmiş olduğumuz fidelerimizi seddelere şaşırtıyoruz. Bundan ilimize yaklaşık olarak 600 ton bir verim beklemekteyiz. Biz diyoruz ki; çiftçimiz kendi köyünde kalsın, kendi yerinde kalsın, kendi geçimini sağlasın. Büyük şehre göç edeceğine burada kendisi çalışsın, çocukları burada istihdam edilsin ve ilimizde kendi çileğini memleketinde üretmiş olsun. Çiftçinin bundan nakdi olarak bir katkısı söz konusu değil, tamamen Muş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzün kendi elemanlarının, mühendislerinin gözetiminde, tarla şartlarında yapılmaktadır" diye konuştu.

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Teknisyeni Kadriye Manap da, kadınların ‘Çilek Yetiştiriciliği’ projesine ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Çilek projemiz ilk kez ilimizde 2012 yılında kadın çiftçilere yönelik ‘Tarımsal Yayım ve Geliştirme’ projesi kapsamında başlattık. 2012 yılında toplamda 10 bayan çiftçimize birer ve yarım dönüm olmak üzere 11 tane bahçe kuruldu. 2013 yılında yine aynı şekilde 10 kadın çiftçimize yarım dönümden 20 bahçe, 10 bayanımıza da birer dönümden 10 bahçe kuruldu. 2012 yılından beri ilimizde çilek yetiştiriciliği hızla gelişmektedir. İlimize albion cinsi yediveren çilek çeşidimiz çok iyi geldi. Çiftçilerimiz bundan çok memnun kaldı. Tat ve aroma olarak mükemmel. Ayrıca dönüme yaklaşık 4,5-5 ton alıyoruz ve ücret olarak da, Muş olarak avantajımız diğer illerde çilek bitiyor ve bizim ilimizde hasat başlıyor. Mevsim itibarı ile de ekim ayına kadar çiftçilerimiz bahçelerinden ürün alabilmektedir" dedi.

"Bu yıl 300 başvuru yapıldı"

2018 yılı içerisinde 300 çiftçinin çilek dikimi için müracaatta bulunduğunu hatırlatan Manap, "Bu yıl da toplamda 300 başvuru yapıldı. Fakat bahçeler gezildi ve 200 bahçemiz çilek dikimine uygun görüldü. Bu 200 bahçemiz Muş merkez ve 5 ilçemizde olacak. Yaklaşık il merkezimizde 120 bahçe kuracağız. Bu da 20 çiftçi demek. İlimizin ekonomisine büyük katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Çiftçilerden gelen yoğun talebede teşekkür ediyorum. Bugün Kırköy beldesindeyiz. Bu beldemizde yaklaşık 8 başvuru var. 8 tane bahçe kuracağız. Bahçelerimizde daha önceden masuralar düzenlendi, hazırlandı çiftçilerimiz tarafından. Toprak işlemeleri yapıldı, masuralar hazır. Bugün de damlama sulama borularımızı kuracağız, üstüne malçımızı kapatacağız. Daha sonra malçımızı da fide dikim şekline getireceğiz. Önümüzdeki hafta da inşallah fide dikimini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.