Polis ekiplerinden köy okulu öğrencilerine ziyaret

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezine bağlı Donatım Köyü İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen...

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezine bağlı Donatım Köyü İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen “Güvenliğiniz Güvencemiz Altında” başlıklı proje kapsamında, polis ekipleri kent merkezine bağlı Donatım Köyü İlkokulu’nu ziyaret etti. Köy okulu öğrencileri, kendilerini ziyarete gelen Toplum Destekli Polislik Şube, Asayiş Şube ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerini karşılayarak, okullarında ağırladılar. Ziyaret kapsamında sınıf ortamında öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, polisi yakından tanıtmak amacıyla hazırlanan sunumun gösterisini yaparak, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı. Birçok konu hakkında polis ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmeler sonrasında ziyaret, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan çeşitli hediyelerin öğrencilere takdim edilmesi ve sonrasında hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretten ötürü duydukları memnuniyeti dile getiren köy okulu öğrencileri, hediyeler için teşekkür ederek: “Polis ağabeylerimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederiz. Birçok konu hakkında bizleri bilgilendirerek, polisi yakından tanımamızı sağladılar” sözlerini kullandılar.