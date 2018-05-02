MUŞ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:25

Polisten minik öğrencilere güvenlik eğitimi

Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen “Güvenli Okul” projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine güvenlik eğitimi verildi.Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ile...

Polisten minik öğrencilere güvenlik eğitimi
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Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen “Güvenli Okul” projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine güvenlik eğitimi verildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ile Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Büro Amirliğindeki polis ekipleri tarafından “Güvenli Okul” projesi kapsamında şehir merkezindeki anaokullarında eğitim-öğretim gören öğrencilere yönelik güvenlik eğitimi verildi. Eğitimler kapsamında polis ekipleri minik öğrencilere kendi güvenlikleri ile ilgili ne yapmaları konusunda bilgilendirme yaptı.

Gerçekleştirilen eğitimler, polis ekipleri ile öğrencilerin toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.
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