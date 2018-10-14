Rehber öğretmenlerine matematik öğrenme güçlüğü semineri

Muş’ta Matematik Öğrenme Güçlüğü / Gelişimsel Diskalkuli konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla rehber öğretmenlerine yönelik bir seminer verildi.

Muş Alparslan Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yılmaz Mutlu, Millî Eğitim Bakanlığı Muş Merkez Rehberlik ve Araştırma Merkezinin talebi üzerine Matematik Öğrenme Güçlüğü / Gelişimsel Diskalkuli konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir seminer verdi. Muş Öğretmenevi Toplantı Salonu’ndaki seminere Muş il merkezinde görevli ilkokul 2. sınıf rehber öğretmenleri katıldı.

Seminerde, gelişimsel diskalkulinin tanımı, yaygınlığı, belirtileri ve nedenleriyle beraber tanılama ve müdahale yöntemlerini ele alan Dr. Mutlu, matematik öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere erken tanı konmasının önemine dikkat çekti. Kendisi tarafından geliştirilen parmak boğumlarıyla sayma (PabSay) ve DokunSay matematik öğretim materyallerinin bilimsel dayanaklarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Dr. Mutlu, söz konusu materyallerin matematik öğretiminde nasıl kullanılabileceği hakkında öğretmenleri bilgilendirdi.

Katılımcıların ilgiyle dinlediği seminer, soru-cevap faslının ardından sona erdi.