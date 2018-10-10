Şeker pancarından geriye kalan yapraklar yem olarak kullanılıyor

Muş’ta hasadı yapılan şeker pancarından arda kalan yapraklar, hayvan besicileri tarafından yem olarak kullanılıyor.Hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu Muş’ta, hasadı sürdürülen şeker pancarından arda kalan yapraklar, besiciler...

Muş’ta hasadı yapılan şeker pancarından arda kalan yapraklar, hayvan besicileri tarafından yem olarak kullanılıyor.

Hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu Muş’ta, hasadı sürdürülen şeker pancarından arda kalan yapraklar, besiciler tarafından toplanılarak yem olarak kullanılıyor. Bağlar Mahallesi’ne civar köylerden gelen hayvan besicileri, sonbaharın yaklaşmasından dolayı yaşadıkları ot sıkıntısını, şeker pancarı yaprağıyla gideriyor. Hasat çalışmalarının devam ettiği tarlalarda pancardan arda kalan yaprakları toplayan besiciler, at arabası ve kamyonetlerin üzerine istifleyerek, evlerine taşıyorlar.

El, tırpan ve orak yardımıyla pancar yapraklarını kesen besicilerden Umut Korkmazer, “Şeker pancarının hasadı oluyor. Bizlerde günlük olarak gelip, şeker pancarı yapraklarını toplayarak hayvanlarımıza yem olarak veriyoruz. Sonbaharın yaklaşmasından ötürü ot kalmamış, mecburen pancar yapraklarını biçip hayvanlarımıza götürüyoruz” şeklinde konuştu.

Kumluca köyünden şeker pancarı hasadının yapıldığı tarlaya gelen Ferhat Söylemez ise, “Kumluca köyünden Bağlar Mahallesi’ne gelip şeker pancarı hasadı yapılan tarlada pancar yapraklarını tırpan ve el ile kesip hayvanlarımıza götürüp yem olarak veriyoruz” diye konuştu.