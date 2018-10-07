MUŞ:
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07 Ekim 2018 Pazar 10:47

Sokak köpekleri sürüye saldırdı, 30 koyun telef oldu

Muş’ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan sürüdeki 30 koyun telef oldu.Muş merkeze bağlı Tekyol köyünde başıboş sokak köpekleri koyun sürüsüne saldırdı. Saldırıda 30 koyun telef olurken, yaralanan koyunlarını evlerinin önüne...

Sokak köpekleri sürüye saldırdı, 30 koyun telef oldu
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Muş’ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan sürüdeki 30 koyun telef oldu.

Muş merkeze bağlı Tekyol köyünde başıboş sokak köpekleri koyun sürüsüne saldırdı. Saldırıda 30 koyun telef olurken, yaralanan koyunlarını evlerinin önüne getirerek bakımlarını yapan hayvan sahipleri, başıboş sokak köpeklerinin sayısının gün geçtikçe çoğalmasından dolayı büyük artık korkuyla dışarı çıkar hale geldiklerini söyledi.

Hayvancılık ile geçimlerini sürdüren ve çobanlık yapan köy sakinlerinden Süleyman Durbak, “Sabah karşı saat 04.30 civarlarındayken, köyümüze bırakılan başıboş sokak köpekleri koyun sürüsüne saldırdı. O sırada ben dinleniyordum, uyuyordum. Köpek sesleri geldi ama köpeklerin koyun sürüsüne saldıracağı hiç aklıma gelmedi. Bir süre sonra kalkıp hayvanların yanına gittiğimde hepsi kan revan içindeydi. Cep telefonu ile köye haber verdim. Köpekler, telef ettiği koyunları sürükleyerek çöplüğe götürmüş ve bazılarını parçalayıp yemişler” şeklinde konuştu.

Saldırıdan ötürü zararın büyük olduğunu söyleyen Durbak, “Yaralı hayvanlar tedavi ettirdik. Şimdi kaybolan 10 koyunu arıyoruz” diye konuştu.

Bir diğer hayvanları telef olan vatandaşlardan Sabri Özdemir ise, “Başıboş sokak köpekleri hayvanlarımıza saldırdı. Yaklaşık olarak 30 tanesi telef oldu. 10 tane hayvanımızda kayıptır ve 10’dan fazlada her birimizin yaralıdır. Mağduruz, bir yardım eli bekliyoruz” diye konuştu.
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