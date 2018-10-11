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11 Ekim 2018 Perşembe 17:43

Vali Yıldırım’dan Mehmetçik’e kutlama

MUŞ (İHA) – Muş Valisi Aziz Yıldırım, dün Yılanlı köyünde 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinden dolayı askerleri kutlayarak, “Dağdakilerin gelip teslim olmalarını ve bir an önce kurtulmalarını istiyoruz” dedi.Muş Valisi Aziz...

Vali Yıldırım'dan Mehmetçik'e kutlama
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MUŞ (İHA) – Muş Valisi Aziz Yıldırım, dün Yılanlı köyünde 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinden dolayı askerleri kutlayarak, “Dağdakilerin gelip teslim olmalarını ve bir an önce kurtulmalarını istiyoruz” dedi.

Muş Valisi Aziz Yıldırım, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Alay Komutanı Bülent Baykal ile Varto ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz ile bir araya gelerek ilçede meydana gelen terör olayı ve ilçenin sorunları ile ilgili bilgi alan Vali Yıldırım, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinde Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve askerler tarafından karşılanan Vali Yıldırım, burada askerlere kısa bir konuşma yaptı. Yıldırım, “İlçemizde meydana gelen olaydan dolayı sizleri kutluyorum. Dağdakilerin gelip teslim olmalarını ve bir an önce kurtulmalarını istiyoruz. Gelip teslim olmayanların ve direnenlerin sonunun da bu olması gerekir” dedi.

Bakanın selamlarını da askerlere ileten Vali Yıldırım, daha sonra ilçeden ayrıldı.
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