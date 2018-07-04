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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:27

Vali Yıldırım’ın eşi için mevlit ve taziye programı

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın eşi Selma Yıldırım için Muş’ta mevlit ve taziye programı düzenleniyor.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Aziz Yıldırım’ın merhume eşi...

Vali Yıldırım'ın eşi için mevlit ve taziye programı
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Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın eşi Selma Yıldırım için Muş’ta mevlit ve taziye programı düzenleniyor.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Aziz Yıldırım’ın merhume eşi Selma Yıldırım için 6 Temmuz 2018 Cuma günü Salih-Muhlise Çağlayan Camii’nde Cuma namazı öncesinde mevlit programı düzenleneceği bildirildi.

Düzce Kaynaşlı’daki taziyenin ardından Muş’a dönen Vali Aziz Yıldırım, bugün ikindi ile akşam vakitleri arası, 5 Temmuz 2018 Perşembe günü ikindi ile akşam vakitleri arası, 6 Temmuz 2018 Cuma günü öğle ile akşam vakitleri arası Salih-Muhlise Çağlayan Camii’nde taziyeleri kabul edecek.
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