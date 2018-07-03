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03 Temmuz 2018 Salı 13:17

Vali Yıldırım’ın eşi için mevlit verildi

Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın vefat eden eşi Selma Yıldırım için Bulanık ilçesinde mevlit verildi.Tedavi gördüğü Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın eşi Selma Yıldırım...

Vali Yıldırım'ın eşi için mevlit verildi
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Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın vefat eden eşi Selma Yıldırım için Bulanık ilçesinde mevlit verildi.

Tedavi gördüğü Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın eşi Selma Yıldırım için Bulanık Hanım Kültür Merkezinde mevlit programı düzenlendi. Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan’ın eşi Meryem Uzan’ın da katıldığı programda, Selma Yıldırım için mevlit okutularak dualar edildi. Yaklaşık 50 kadının katıldığı programda, 300 kişilik helva yapılıp ilçe genelinde dağıtıldı.
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