MUŞ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 09:50

Varto Belediyesinden jeotermal çalışması

Muş’un Varto Belediye Başkanlığınca ilçede bulunan jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında Maden Teknik Araştırma Genel Müdürlüğünden bir heyet incelemelerde bulundu.Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan...

Varto Belediyesinden jeotermal çalışması
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Muş’un Varto Belediye Başkanlığınca ilçede bulunan jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında Maden Teknik Araştırma Genel Müdürlüğünden bir heyet incelemelerde bulundu.

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin tarafından ilçede mevcut bulunan dört noktadaki jeotermal kaynakların elektrik, turizm, sera veya sağlık alanında değerlendirilmesi için hazırlanan proje kapsamında Maden Teknik Araştırma Genel Müdürlüğünden Jeofizik Yüksek Mühendisi Sultan Bostan, Jeofizik Mühendisi Erkan Öztay, Jeofizik Mühendisi Murat Erol ilçeye geldi. İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve Varto Belediyesi birim amirleri ile kaynaklarda incelemelerde bulunan mühendisler, gerekli notlarını aldılar.

Sondaj çalışmalarının yapılmasından sonra meydana gelebilecek sıcaklıkların ve suyun tespitlerinin yapılması yönündeki çalışmalara ileriki günlerde başlanılacağını söyleyen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, “İlçemizde jeotermallerle ilgili çok ciddi kaynaklar var. Çalışmalarımız yaklaşık 5-6 aydır sürüyor. Şimdi de Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğünden mühendislerimiz geldi. Şu anda çok önemli veriler var. İnşallah Varto’da termal turizmi, elektrik üretimi, şehir ısıtması ile seracılıkla ilgili çalışmalarımız var. Şu an olumlu gidiyor. Böyle olumlu giderse, inşallah 1-2 yılda bu çalışmalar sonuçlanacak. Varto’ya hizmet olarak dönecek. Yani bununla ilgili hastaneden tutun da şehir ısıtması, elektrik üretimi, seracılık ve her alanda kullanılan bir kaynak, bizde bunu verimli hale getireceğiz” dedi.
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