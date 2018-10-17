MUŞ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 09:12

Varto karayolunda domuz sürüleri görüntülendi

Muş’un Varto ilçesinde karayolundaki domuz sürülerini gören vatandaşlar, araçlarından inerek cep telefonu ile görüntüleri kaydetti.

Varto karayolunda domuz sürüleri görüntülendi
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Muş’un Varto ilçesinde karayolundaki domuz sürülerini gören vatandaşlar, araçlarından inerek cep telefonu ile görüntüleri kaydetti.

Varto karayolunda yaklaşık 20 kadar domuz sürüsü gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Domuz sürüsü yol kenarında ilerlerken, araçların korna seslerini duyunca tek sıra halinde kaçarak gözden kayboldu. Sürekli bu yolu kullanan sürücüler, ilk kez böyle bir olaya şahit olduklarını söyleyerek sürüyü cep telefonlarıyla görüntüledi.
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