Varto’da din görevlileri haftası etkinliği

MUŞ (İHA) – Muş’un Varto ilçesinde “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

“Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle Varto Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Varto Kaymakamı ev Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Çoşkun, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ, Cemevi Dedesi Hasan Ballı, kamu kurum müdürleri ve din görevlileri ile vatandaşlar katıldı. Sunuculuğunu Abdulkadir Özkan’ın yaptığı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda bir selamlama konuşması yapan Kaymakam Kaçmaz, “Camiler ve din haftası günü münasebetiyle ilçe müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu programda sizlerle birlikte faydalanma nasibine ulaşmaktan dolayı memnuniyetimi dile getirmek istiyorum. Din görevlilerimizin bu anlamda olmazsa olmazlarından dır. Tabii bu bir gönül işidir. Bu bir gayret işi bu bir fedakârlık işidir. Din görevlilerimizin gayret ve çabalarını takdirle karşılıyorum. Kendilerinin haftalarını kutluyorum ”dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Varto İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Çoşkun, camilerin önemli mekânlar olduğunu söyledi. Din görevlilerinin de bu amaçla görevlerini sürdürdüklerini söyleyen Çoşkun, “Diyanet İşleri Başkanlığı 1986 yılından beri her yıl ekim ayının ilk haftasını camiler haftası olarak ilan etmiş. Camilerin vazgeçilmez değerleri olan din gönüllüsü arkadaşlarımızın emek ve gayretlerini de dikkate alarak haftanın ismini 2003 yılından itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak yeniden düzenlemiştir. Bu hafta boyunca her yıl farklı bir tema işlenmiş ve seçilen temalar konusunda duyarlılık oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yılın teması ‘Camiler ve din hizmetine adanmış ömürler ‘ programımıza katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Bakanlığımız, bu sene Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı ömürlerini başkalarının iyiliği, yeryüzünün imarı ve ıslahı için adayan gönül erlerini, güzel ahlakın önderlerini daha yakından tanımaya, anlamaya ve anlatmaya vesile kılmayı hedeflemişler. Tarihten günümüze hayatını insanlığa ve İslam’a adayan, mihraplardan, minberlerden, minarelerden, kürsülerden, Hakk’ın ve hakikatin sesini yükselten Allah’ın kitabını ve güzel ahlakı öğreten tüm hocalarımıza selam olsun" dedi.

Prof. Dr. Hasan Olgunun “Din hizmetine adamış ömürler’ konulu konferans vermesinin ardından program sona erdi.