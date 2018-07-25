MUŞ:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:47

Varto’da kura çekimi

Muş’un Varto Kaymakamlığı bünyesinde geçici olarak işe alınacak 30 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreliğine Varto Kaymakamlığı ile değişik kurumlarda çalıştırılacak olan...

Varto'da kura çekimi
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Muş’un Varto Kaymakamlığı bünyesinde geçici olarak işe alınacak 30 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreliğine Varto Kaymakamlığı ile değişik kurumlarda çalıştırılacak olan işçiler için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş-Kur Temsilcisi Levent Berk, İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Mali Hizmetler Müdürü Nuri Atalay’ın da katılımı ile yapılan kura çekiminde 30 kişi belirlendi.
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