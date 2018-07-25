Muş’un Varto Kaymakamlığı bünyesinde geçici olarak işe alınacak 30 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreliğine Varto Kaymakamlığı ile değişik kurumlarda çalıştırılacak olan işçiler için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş-Kur Temsilcisi Levent Berk, İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Mali Hizmetler Müdürü Nuri Atalay’ın da katılımı ile yapılan kura çekiminde 30 kişi belirlendi.
Varto’da kura çekimi
Muş’un Varto Kaymakamlığı bünyesinde geçici olarak işe alınacak 30 kişinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 6 ay süreliğine Varto Kaymakamlığı ile değişik kurumlarda çalıştırılacak olan...