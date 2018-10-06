Muş’un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre 9 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK’ya yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Varto’da PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
Muş’un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre 9 kişi gözaltına alındı.