Muş’un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişiden 6’sı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik bazı adreslere operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 20 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6’sı ise tutuklandı.
Varto’da terör operasyonu: 6 tutuklama
Muş’un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişiden 6’sı tutuklandı.