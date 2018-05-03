Varto’da terör operasyonu: 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik bazı adreslere operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 20 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6’sı ise tutuklandı.

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