Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarındaki kontrol ve denetimlerini sıklaştırdı.

Muş Belediyesi, sık sık alışveriş yapılan iş yerlerine yönelik denetimlerini yapmaya devam ediyor. Zabıta ekipleri, istenilen koşulları yerine getirmeyen fırınlara cezai işlem uyguluyor. Zabıta ekipleri, ekmek ve unlu mamulleri satışı yapan iş yerlerinde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat kontrolleri, ekmek ve pidelerin etiket ve gramaj kontrolleri, un depolama ve ekmek imalat yerlerinde çalışan personelin kılık kıyafetinin uygunluğu gibi kontrolleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Denetimlerde görülen eksikliklerin giderilmesi açısından iş yeri sahiplerine süre verilirken, verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi durumunda Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanıyor.

Vatandaşların hijyenik gıdalar tüketmesinde, yapılan denetimlerin önemli olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu tür denetimleri önemseyerek yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Feyat Asya, “Ekmek ve unlu mamullerin satışının yapıldığı işletmeleri sürekli denetliyoruz. Bilinçli tüketiciler olarak bu konuda vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz. Hemşehrilerimiz ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri imalathanelerine yönelik şikayetlerini bizlere ulaştırabilirler. Özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşların endişelerinin ortadan kalkması amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek. Denetimlerde ağırlıklı olarak hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası ve çalışanların temizliği konusunda incelemeler yapılıyor. Çalışanların kılık kıyafetinden, iş yeri temizliği ve üretim araçlarının temizliğini inceleyen ekiplerimiz, titiz bir çalışma gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapmalarını sağlıyorlar” diye konuştu.