MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu toplantısı Hollanda'da gerçekleştirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Hollanda’da gerçekleşen MÜSİAD Genel Kurulu ve Avrupa Genel İdare Kurulu toplantısına katıldı.

Türkiye ve Avrupa’nın dört bir yanından iş adamlarının katılımıyla gerçekleşen Hollanda Genel Kurulu ve MÜSİAD Avrupa Genel İdare Kurulu MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu koordinasyonunda MÜSİAD Hollanda Şubesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Avrupa Genel İdare Kurulu, eş zamanlı gerçekleşen Avrupa Başkanlar Toplantısı, Avrupa Sektör Kurulu Başkanları Toplantısı, Avrupa Diplomatik İlişkiler Başkanları ve Teşkilat Başkanları Toplantısı ile tamamlandı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve dünyanın dört bir yanından şube başkan ve temsilcilerinin çevrimiçi, MÜSİAD Avrupa başkan ve temsilcilerinin fiziki katılımıyla hibrit olarak gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönem çalışmalar, projeleri ve deprem bölgesine yönelik faaliyetler kapsamlı şekilde ele alındı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin ve MÜSİAD Ticaret Ofisi (MTO) Şube Temsilcisi Ömer Aksoy, burada Malatya ihracatının en önemli gelir kaynaklarından biri olan kayısı ve kayısı ekonomisi ile ilgili istişarelerde bulundu.