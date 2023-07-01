MÜSİAD Malatya Şubesinden bayramlaşma programı

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı üyelerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından her bayram düzenlenen bayramlaşma töreni Doğanşehir İlçesi Sürgü Mahallesindeki mesire alanında gerçekleştirildi. Üyelerin aileleri ile birlikte yoğun katılım gösterdiği programa AK Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci’de katıldı.

Programda bir konuşma yapan MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Yunus Akçin, "Bayramlaşma programımıza katılan üyelerimize teşekkür ediyorum. Asrın felaketinden sonra Ramazan Bayramı’nda yapamadığımız bayramlaşma programını Kurban Bayramı’nda yapma fırsatımız oldu. Sağlıklı ve huzurlu nice bayramlarda yeniden birlikte olmak dileğiyle hayırlı bayramlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Genç MÜSİAD yönetimi ve üyelerinin de katıldığı program sonunda çocuklar, at binerek güzelce vakit geçirdiler.