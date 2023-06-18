MÜSİAD Malatya yönetiminden genel merkeze Hayırlı olsun ziyareti

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MÜSİAD Genel Başkanlığına Yeniden seçilen Mahmut Asmalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan şube başkanı Yunus Akçin, yaşadıkları Asrın felaketinde yaraların sarılması noktasında tüm MÜSİAD şubelerinin ilk günden itibaren yanlarında olduğu söyleyerek Malatyalılar adına teşekkür etti.

Malatya’nın yeniden ayağa kalkması ve ekonomik olarak da eskisinden daha güçlü olması adına Genel Başkanları Mahmut Asmalı’nın her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Akçin, "Ben inanıyorum ki 11 ilimiz yine eski günlerinde olduğu gibi daha güçlü olacaktır. Depremin hemen ardından Genel Başkanımızın öncülüğünde tüm şubelerimiz bizlerin yardımına koştu. Bizler de burada depremzedelerin yaralarını hep birlikte sarma adına yoğun çaba sarf ettik. Rabbim bir daha böyle büyük bir felaketi yaşatmasın. El birliği ile bu süreçten de de daha güçlü çıkacağız İnşallah. Her zaman bizlerin yanında olan Genel Başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Genel Başkan Mahmut Asmalı’da deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması adına devlet millet ve sivil toplum kuruluşları olarak her türlü desteği vereceklerini söyleyerek, "Malatya yönetimimize bizleri ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Asrın felaketinde yaralarını sarılması için üzerimize düşen görevi yerine getirmek için gayret ediyoruz. Bugün de Malatya şubemizin taleplerini dinledik. Sorunların en kısa sürede çözülmesi adına bizlerde genel merkez olarak üzerimize ne düşüyor ise yapacağız. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum yaralılara şifalar diliyorum." İfadelerine yer verdi.