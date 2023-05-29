MÜSİAD Malaya Şube Başkanı Akçin'den seçim tebriki

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ederek, “Asrın felaketi ile sarsılan ilimizin acil olarak çözülmeyi bekleyen sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulması ve üretim, istihdam ve ihracatın arttırılması için çalışmalar yapılmasını temenni ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur sonucunda yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın başarının ardından bir mesaj yayımlayan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, “Milletimiz tarafından Cumhurbaşkanlığı görevi kendisine yeniden tevdi edilen Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya MÜSİAD ailesi olarak canı gönülden tebrik ediyoruz. 29 Mayıs 2023 tarihi itibariyle “Türkiye Yüzyılı” başlamış, birlik ve beraberliğimiz istikrarlı bir gelecek vizyonuyla perçinlenmiştir. Her bir vatandaşımız için daha müreffeh bir Türkiye hayaliyle yeni kurulacak hükümete ve Cumhurbaşkanımıza başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Akçin, mesajında ayrıca asrın felaketi ile sarsılan Malatya’nın da acil olarak çözülmeyi bekleyen sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulmasının yanı sıra üretim, istihdam ve ihracatın arttırılması adına da çalışmaların yapılmasını temenni ettiklerini söyledi.