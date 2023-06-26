MÜSİAD YİK'in en geç üyesi Yunus Akçin oldu

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Genel Merkez Yüksek İstişare Kurulu'na seçildi.

MÜSİAD YİK'in en geç üyesi Yunus Akçin oldu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, Genel Merkez Yüksek İstişare Kurulu’na seçildi.

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın da katılımı ile genel merkezde gerçekleştirildi. Genel Başkan Mahmut Asmalı başkanlığında yapılan toplantıya katılan Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, burada deprem bölgesindeki sorunları ve yapılması gerekenleri Ticaret Bakanı Bolat’a aktarma fırsatı buldu.

Toplantıda Ticaret Bakanlığı’nın ‘2028 Hedefleri’ sunumu yapılırken daha sonrasında MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Yüksek İstişare Heyeti Başkanı Erol Yarar, çalışmalara yönelik bilgiler aktardı.

Toplantı da ayrıca MÜSİAD’ın yeni Yüksek İstişare Kurulu’da belirlendi. Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin’ de yeni dönemde Yüksek İstişare Kurulu’nun en genç üyesi olarak kurulda görev aldı.

MÜSİAD YİK'in en geç üyesi Yunus Akçin oldu
MÜSİAD YİK'in en geç üyesi Yunus Akçin oldu
MÜSİAD YİK'in en geç üyesi Yunus Akçin oldu
MÜSİAD YİK'in en geç üyesi Yunus Akçin oldu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya polisinden dronlu bayram denetimi
Malatya polisinden dronlu bayram denetimi
Battalgazi'deki mezarlıklarda bakım çalışması
Battalgazi'deki mezarlıklarda bakım çalışması
Malatya'da iki ayrı kaza: 4 yaralı
Malatya'da iki ayrı kaza: 4 yaralı
Malatya'da asfalt çalışmaları sürüyor
Malatya'da asfalt çalışmaları sürüyor
Malatya'da DEAŞ operasyonu
Malatya'da DEAŞ operasyonu
Yıkılan evlerinin enkazında yeşeren 'ayçiçekleri' ile nefes almaya çalışıyorlar
Yıkılan evlerinin enkazında yeşeren 'ayçiçekleri' ile nefes almaya çalışıyorlar