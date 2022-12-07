MYB Tekstil Yeni İş Kıyafetlerini Tüm Dünyaya Tanıttı

Kurumsal sektörde, iş kıyafetleri ve güvenlik düzeyi gelişmiş modelleriyle öncü firma olan MYB Tekstil, yeni ve üstün özelliklerle tasarlanan iş kıyafetlerinin tanıtımını yapıyor. Küresel pazara üretimleriyle hitap eden firmanın, yeni modellerinden olan iş önlüğü büyük ilgiyle karşılanıyor. Avrupa pazarına hâkim olan firma, yeni modellerle dünya pazarında da imzasını atarak sunumlarını kapsamlı olarak gerçekleştiriyor. Uluslararası ve Avrupa kalite standartlarında gerçekleştirdiği üretimlerinde kaliteli malzeme, üstün özelliklerde gelişmiş tasarımlar ve ergonomik özellikler dikkat çekiyor.

Yerli ve yabancı tüm üretim, hizmet ve sanayi firmaları, MYB Tekstil ürünlerini tercih ediyor. Sektörel kıyafetlerinden hemşire forması, sağlık personelinin güvenliğini ve konforunu sağlıyor. Ülkemizde tüm sağlık sektöründe kullanılan ürünler, dayanıklı, şık ve rahat tasarımlarıyla tercihleri oluşturuyor. Her mekâna uygun özelliklerde tasarlanan modelleri, farklı seçeneklerle sunuluyor. Başarısını referansları ve sektörde yarattığı yenilik gücüyle kanıtlayan firma, dünya çapında taleplere cevap vererek hizmetlerini sunuyor. Üretim alanlarında, madenlerde, şantiyeler ve trafikte güvenlikli ve fark edilen kıyafetleri kullanılıyor.

MYB Tekstilin Ürettiği Polar Mont Farkı

MYB Tekstil tarafından üretilen tüm iş kıyafetleri, fonksiyonel ve ergonomik özelliklerde üretilerek çalışanın konforu ve sağlığı ön planda tutuluyor. Dış kıyafet seçeneklerinden olan polar mont üretimi, yumuşak dokulu, sıcaklık hissi veren, bedeni koruyucu kumaş seçilerek tasarlanır. Dış mekân montlarının kumaş özellikleri: