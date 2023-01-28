MZT Skopje tartışmalı bir şekilde Beşiktaş'tan ayrıldı

Oğuzhan Göktepe'nin bir başka Kuzey Makedonya takımı olan Strumica'nın kadrosuna katılması planlansa da transfer gerçekleşmedi Wout Weghorst (18 maç Maç - 9 gol / 4 asist) Geri tepme yok, olan Beşiktaş'a oldu. Beşiktaş takımın yıldızını kaybetti.

Şimdi "3 milyon euro kazandım" demek kendimizi kandırmak olur. Sezonun en kritik anı Beşiktaş. Önünde hala önemli bir maç var, ya oyunda ısrar ediyor ya da yenilgiyi kabul ediyor. Böyle zamanlarda oyuncunun aklını çalarlar. Ayrılmaya hazır olduğu için ayrıldılar. Şimdi Beşiktaş, Türkiye'den bir futbolcu ya da Çin Süper Ligi'nde maslakcasino forma giyen bir oyuncuyu getirmeye çalışıyor.

Böyle bir şey olur mu bilmiyorum ama bir an önce biriyle sözleşme imzalaması gerekiyor. Bir bek ve bir sol bek arayan bir ekiple Beşiktaş bu sürpriz hamleyle ön cepheye döndü. Dolayısıyla, ulusal tahviller piyasaya karşılık gelmiyor.

Köşe Yazarı Cumhuriyet Güncesi Gülengül Altınsay

Geçici bir transfer dönemine giriyoruz, futbolumuzda hareketlenme var, sormayın. Aslında saha içi bu tür hareketlilikleri dört gözle bekliyoruz ama nedense maslakcasino giriş saha dışındaki faaliyetler hala devam ediyor. Çünkü futbolu geliştirmenin tek yolu büyük transferleri yeniden yapmaktır.

Aslında, baş edemeyiz. Transferler, uzun vadeli bir kadro kurmaktan çok günü kurtarmak ve taraftarların dikkatini dağıtmak içindir. Weghorst'un gitmesiyle Beşiktaş yeni forvet arayışına girdi. Ancak elinde Zenk ve Muleka vardır. Eksik olan Atiba gibi 6, 8, 10 oynayabilen çok yönlü bir orta saha oyuncusunun olmaması. Kartal'ın bir değil 2 oyuncuya ihtiyacı var.

Gençler gidiyor

Son yıllarda karşılaştığımız bir diğer sorun da genç futbolcuların Türkiye'de kalmak istemeyip yurt dışına kaçmak istemeleri. Monsenyör, neden gidiyorlar, neden burada ilerlemiyorlar? Gelişmeye elverişli bir ortam varsa bu eleştiri doğru olabilir. Ama hayır.

Aslında ülkemizde futbol tamamen demode oldu. Hakemleri kararsız ve alaycıydı ve koçları bunalmıştı. Antrenman teknikleri bile 30 yıllık. Bu ortamda insanların her şeyden uzaklaşmak için fırsatlar araması doğaldır. Üstelik uyanık yöneticiler, gencin ilerlemesinin değil, avronun peşinde.