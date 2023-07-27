Nemrut Dağı'na ziyaretçi akını

Malatya’ya gelen yerli turistler, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan 2bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’nı da ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde yer alan, "güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı’nı görmek isteyen yabancı turistler, Malatya ziyaretinin ardından Nemrut Dağı’nı da ziyaret ediyor. Nemrut Dağı ziyareti öncesi Malatya’ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Zhang Jiao, Chen Tao, Zhang Biting, Pan Boou, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü ziyaret ederek bölgede bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ali Cengiz ise “Depremin etkilerine rağmen yurt dışından ziyaretçilerin ilimize gelmesi bizleri sevindiriyor. Misafirlerimize Türkiye ve Malatya hakkında fikirlerini sorduk. Gayet güzel düşünceler taşıdıklarını ilettiler. Kendilerine Malatya’da Nemrut Dağının dışında da gezebilecekleri eserlerimiz olduğunu belirtiyoruz. Bilhassa ilimizin gururu, 2021 yılından bu yana Dünya Miras Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’nü gezmelerini öneriyoruz” diye konuştu