10 yıl kesinlemiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca nitelikli yağma ve basit yaralama suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen M.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

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