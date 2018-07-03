Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Suç örgütü kurmak, yönetmek, uyuşturucu satın almak, kullanmak, yaralama, hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçlarından 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Ç. Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.
27 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari sanık yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.