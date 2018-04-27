İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında beş yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, “ İş yerinde veya eklentilerinde yağma” suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan T.M. yapılan çalışmada yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında beş yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.